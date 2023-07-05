Закон, порядок, государство

774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    "По 14 000 рублей точно упадут на карты россиян в июле. Когда ждать денег"..... После дождика, в четверг; на сухую пя...По 14 000 рублей ...
  • Александр Лесков
    Еще новый г-вброс.  Ну, а где в глухой  деревне, к  примеру,  банкомат???  В "Сельмаге", что ли? Который  открыт один...По 14 000 рублей ...
  • Александр Лесков
    Говнвбросы одни только  про  увеличение  пенсионных выплат. Реального ничего  нет.   Тем  более,  что  старики  на  ...По 7 000 рублей в...

В Забайкальском крае полицейские и общественники организовали для подростков познавательный досуг

В целях патриотического воспитания и профилактики правонарушений в подростковой среде сотрудники отдела полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите организовали «Урок мужества» для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх