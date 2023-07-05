В Забайкальском крае полицейские и общественники организовали для подростков познавательный досуг

В целях патриотического воспитания и профилактики правонарушений в подростковой среде сотрудники отдела полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите организовали «Урок мужества» для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции.
В целях патриотического воспитания и профилактики правонарушений в подростковой среде сотрудники отдела полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите организовали «Урок мужества» для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции.
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