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Покупка изящной ротанговой мебели обернулась для петербурженки потерей 34,5 тысячи рублей

Продавец обещал доставить покупательнице красивые предметы интерьера, но обманул. Любовь к необычной ротанговой мебели обернулась для жительницы Петродворцового района Петербурга финансовыми потерями.

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