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FiNE NEWS

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Когда лишний вес молчит: какие перемены могут уже идти внутри организма

Отсутствие боли и жалоб часто воспринимается как знак полного здоровья. Но в случае с лишним весом такая уверенность может быть обманчивой: изменения в организме нередко начинаются задолго до того, как человек почувствует себя плохо.

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