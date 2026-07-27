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Царьград

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Росстандарт утвердил новые нормы безопасности для игрушек с 2027 года

Росстандарт утвердил новые нормы безопасности для игрушек с 2027 года

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей до 14 лет. Стандарт, вступающий в силу с января 2027 года, регулирует безопасность пистолетов, рогаток, арбалетов и луков, исключая острые кромки и усиливая требования к материалам и конструкциям.

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