Яд уступок

Хорошие стихи. Не уступай, ты будешь обречён, – Как только бандам сделаешь уступки, Они тебя объявят палачом, Воткнув под винт кровавой мясорубки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Ростовчанин расчл...
- M Почему в Иркутске...
- Бомба прилетела н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым