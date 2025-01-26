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Акинфеев: «После чемпионата мира в России моя жизнь превратилась в ад»

Акинфеев: «После чемпионата мира в России моя жизнь превратилась в ад»

Вратарь ЦСКА и бывший голкипер сборной России в передаче «Шоу Воли» рассказал, как он относился к популярности после своего легендарного сэйва в 1/8 финала чемпионата мира (2018) против Испании.

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