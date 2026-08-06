Золото и серебро мирового уровня завоевали калужские спортсмены

Калужские спортсмены завоевали медали на мировых соревнованиях по джиу-джитсу. Спортсмены из Калужской области успешно выступили на чемпионате, первенстве и Кубке мира по джиу-джитсу, которые проходят в Абу-Даби.
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