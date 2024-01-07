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Этот таинственный мир

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Воспитание жизнестойкости: принятие невзгод как катализатор личностного роста

Воспитание жизнестойкости: принятие невзгод как катализатор личностного роста

В запутанном узоре жизни переплетаются моменты безграничной радости и непредвиденных испытаний. Хотя мы по своей природе склонны искать спокойные воды, именно в бурных морях невзгод мы часто находим самые большие возможности для личностной трансформации.

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