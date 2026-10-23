В сентябре 2026 года сотрудники Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Карелия и Управления ФСБ России по Республике Карелия в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий выявили несовершеннолетнего, причастного к дистанционному преступлению.