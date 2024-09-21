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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Худайбердиева: «На любом матче по хоккею или футболу в фойе, кроме хот-догов и автоматов с растворимым эспрессо втридорога, ничего не найти»

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию прошли 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. «На любом организованном турнире есть свои проблемы и недочеты, и контрольные прокаты не были исключением.

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