В Тюменской области построят завод по производству гуаровой камеди

Гуаровая камедь будет производиться из сырья, выращенного фермерами на юге России. Полисахарид широко используется в нефтегазовой отрасли для повышения эффективности добычи нефти методом гидроразрыва пласта, а также в пищевой и фармацевтической промышленности.
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