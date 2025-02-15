В Тюменской области построят завод по производству гуаровой камеди

Гуаровая камедь будет производиться из сырья, выращенного фермерами на юге России. Полисахарид широко используется в нефтегазовой отрасли для повышения эффективности добычи нефти методом гидроразрыва пласта, а также в пищевой и фармацевтической промышленности.