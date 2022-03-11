Слишком мягко. Омская прокуратура решила обжаловать приговор экс-чиновнику Сухареву

Как сообщает «Новый Омск», областная прокуратура обжаловала решение Первомайского районного суда, где Сухарева признали виновным в мошенничестве и незаконном хранении оружия, но приговорили к сроку вдвое меньше того, что запрашивала прокуратура.
Как сообщает «Новый Омск», областная прокуратура обжаловала решение Первомайского районного суда, где Сухарева признали виновным в мошенничестве и незаконном хранении оружия, но приговорили к сроку вдвое меньше того, что запрашивала прокуратура.
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