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Откуда появляются борцуны и кому это нужно?

Откуда появляются борцуны и кому это нужно?

Вы задумывались над вопросом - откуда берутся активные сторонники всяких новомодных течений в таком совсем немалом количестве? Речь про экозащитников, климатических активистов, радфемок, веганов, чайлдфри, радужных, светящих фонариками, прыгунов в кастрюлях и прочих борцов за всё хорошее против всего плохого.

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