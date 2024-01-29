В России заочно арестовали Певчих*, Низовцева* и Ярмыш* по статье о фейках об армии

Суд в России заочно арестовал главу признанного экстремистским и запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих, ведущих Дмитрия Низовцева и Киру Ярмыш (все признаны иностранными агентами — ред.
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