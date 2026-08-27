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Депутат Соболев: мобилизация женщин Зеленскому не поможет

Депутат Соболев: мобилизация женщин Зеленскому не поможет

Возможная мобилизация женщин на Украине говорит о слабости Киева, но независимо от пола враг будет уничтожен, заявили опрошенные RTVI депутаты ГосдумыВозможная мобилизация женщин на Украине говорит о слабости Киева, но независимо от пола враг будет уничтожен, заявили опрошенные RTVI депутаты Госдумы.

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