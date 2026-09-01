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Сейчас! Железнодорожное сердце Киева объято пламенем: 12 ударов "Искандерами"

Сейчас! Железнодорожное сердце Киева объято пламенем: 12 ударов "Искандерами"

Железнодорожное депо «Дарница», расположенное на левом берегу Киева, стало одной из главных целей масштабного ракетного удара, нанесённого по украинской столице в ночь на 1 сентября.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя mullonen
mullonenизменено

Ну... если про психологию истощения... регулярно отправлять "Пародию", не ущерба ради, а для стимула, нервы потрепать.