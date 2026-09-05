Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удары по местам размещения резервов ВСУ в Запорожской области.
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Согласно военной терминологии, удар наносят авиация и ракеты, БПЛА. А артиллерия - огневое поражение.