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Пятый канал

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Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО

Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удары по местам размещения резервов ВСУ в Запорожской области.

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