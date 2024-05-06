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«Партизан» – «Пари НН» об Иличе: «Вы даже не представляете, как много вы приобрели с его приходом! Он особенный» 

В дебютном матче серба нижегородцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в Мир РПЛ. «Саша Илич — настоящая легенда клуба, чье имя вписано глубоко в историю и в сердца всех болельщиков.

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