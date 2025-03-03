Кто больше "кремлёвская мурзилка": Хиллари Клинтон сцепилась с Питом Хегсетом за "почётный титул"

Удивительные баталии можно наблюдать в американских соцсетях. Вот, например, некогда проигравшая Дональду Трампу борьбу за президентское кресло Хиллари Клинтон сцепилась с министром обороны США Питом Хегсетом.
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