Маргарита Симоньян презентовала роман о Тигране Кеосаяне

Маргарита Симоньян представила роман «Непервая любовь» на 39-й Московской книжной ярмарке. Книга посвящена мужу режиссеру Тиграну Кеосаяну, ушедшему из жизни в сентябре прошлого года.
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