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Названы самые распространённые схемы мошенничества в соцсетях

Названы самые распространённые схемы мошенничества в соцсетях

Названы самые распространённые схемы мошенничества в социальных сетях. Среди них - когда пользователям предлагают поучаствовать в розыгрыше или получении денежных призов, а потом просят заплатить налог и сервисный сбор.

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