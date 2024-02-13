Названы самые распространённые схемы мошенничества в соцсетях

Названы самые распространённые схемы мошенничества в социальных сетях. Среди них - когда пользователям предлагают поучаствовать в розыгрыше или получении денежных призов, а потом просят заплатить налог и сервисный сбор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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