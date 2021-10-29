Система распознавания лиц. Благо или тотальная слежка

Медвежий уголПолитикаСистема распознавания лиц. Благо или тотальная слежка автор - Жизнь и мысли обычного человека Я никак не определюсь со своим отношением к этому вопросу.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РоссиДа ладно. У каждого есть смартфон. Там вся жизнь человека. Его финансы, паспортные данные, СНИЛС, страховки передвижения, переписка - всё. ПО в смартфоне американское, железа или американское или китайское. Так если США и Китай контролируют вас глобально, то эта система распознавания просто вишенка на торте.Александр КловоВ нашей "демократической" хоть справа ложись, хоть слева...Валерий Пашнин33 процента честные люди и 67 проценты люди, которым есть чть скрывать.Владимир ПетровАвтора корчит по пустякам. 3лобные и тупые людишки должны быть под присмотром. А xорошие и добрые настолько неразличимы, что бояться им нечего. А системы распознавания у людей есть давно: женщины, например, легко определяют середи себя ''серыx мышек'', школьники - "ботаников", преступники - "лоxов" и "терпил"... Cтраxи напрасны и порождены иллюзией собственной значимости. Будто кто-то вами персонально интересуется. А потеряетесь и всё забудете - вам поможет электронное досье: вернёт имя и возраст, родныx и близкиx, вернёт немного вашего прошлого...АлексейИнквизицию начали в средневековье, ничего, живут богато с тех пор.Александр СимаковЧто за глупость написала эта дама? Если кому надо за ней проследят и всё узнают и без системы распознавания лиц. По старинке - элементарной слежкой. Кому надо узнает о её местонахождении по ей мобильнику, с которым она вероятно не расстается. Кому надо узнают всё о ней из соцсетей, в которых она имеет аккаунты. А для системы распознавания лиц мы все - серая масса, она распознает только те лица, на которые она запрограммирована на данный момент. А если на данный момент обязательно ношение масок, то не надо подводить элементарное несоблюдение санитарных требований под нарушение прав человека. Что касается Испании, на которую ссылается автор, то ещё 10 августа в этой стране 60,2 процента населения получили две дозы вакцины. И количество заболеваний ковидом там пошло на спад. Неудивительно, что там отменили ношение масок. А у нас, когда ежесуточно ковидом заболевают более 40 тысяч граждан, о какой отмене масок и в связи с этим "о правах человека" (на болезнь?) может идти речь?НадеждаЕсли человек не скрывается от правосудия, о чем можно беспокоиться? Я больше переживаю, если(не дай Бог!) что случится, то по камерам можно отследить и разыскать преступника...Петр ШипиловКГБ и без камер всё знало про всех нас.Комментировать
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