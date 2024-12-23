Не больше, а глубже: CD Projekt Red рассказала, каким будет открытый мир The Witcher 4

Нарративный директор Филипп Вебер (Philipp Weber) и исполнительный продюсер Малгожата Митрега (Małgorzata Mitręga) в интервью Video Games Chronicle рассказали о подходе CD Projekt Red к созданию открытого мира в The Witcher 4 («Ведьмак 4»).
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