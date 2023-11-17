IBM и Apple отказались от рекламы в X из-за пронацистского контента

Еврейские религиозные деятели и активисты призвали Apple, Google, Amazon и Disney удалить рекламу на X и попросили Apple и Google изъять ее из своих магазинов приложенийIBM отозвала свою рекламу в соцсети X.
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