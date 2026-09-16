Пранкеры Вован и Лексус: Запад хотел бы видеть «корейский сценарий» на Украине

Западные лидеры хотели бы видеть на Украине «корейский сценарий», но публично такого не говорят. Об этом пранкерам Вовану и Лексусу рассказал основатель Давосского форума Клаус Шваб.
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