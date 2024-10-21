Сбитый в Судане Ил-76 с инженерами из России летел помочь другому самолету

Сбитый в Судане грузовой самолет Ил-76 с гражданами России на борту направлялся на помощь другому воздушному судну, которое ранее получило повреждения при посадке в Западном Кордофане, 21 октября сообщает Telegram-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии