Царьград IMAGO/Marc John Source: www.imago-images.de/Globallookpress Стендап-комик Артемий Останин высмеял ветерана СВО, который во время боёв подорвался на мине и остался без ног.
Стендапер публично высмеял ветерана СВО без ног. А где уголовное дело?
Комментарии
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Алексей Смирнов
Конечно же он тварь. но ещё больше тварей ходят на его выступления и выступления ему подобных.
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5 час.
Ингерман Ланская
...а что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?
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4 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вообще-то самое правильное было бы урезать этому ублюдку стендаперу язык. До минимума. Чтобы этот недоделанный урод только мычать мог до гробовой доски.
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4 час.
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