ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Полностью согласна с автором. Хочешь, не хочешь - а придется нам брать всю Украину. И доделать то, что не доделал Хру...Сирийская резня н...
  • Юрий Селиванов
    Эта чёртова кукла София Ротару открыто оскорбляла весь народ России бездельниками и тунеядцами, почему она не привлек...Нечем платить за ...
  • Владимир Акулов
    Чтобы  навести  там  порядок  ,  надо  было  всю  Укр  оккупировать... Или  ввести  туда  много  мощных  нейтральных ...Сирийская резня н...

Стендапер публично высмеял ветерана СВО без ног. А где уголовное дело?

Стендапер публично высмеял ветерана СВО без ног. А где уголовное дело?

Царьград IMAGO/Marc John Source: www.imago-images.de/Globallookpress Стендап-комик Артемий Останин высмеял ветерана СВО, который во время боёв подорвался на мине и остался без ног.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Смирнов
Конечно же он тварь. но ещё больше тварей ходят на его выступления и выступления ему подобных.
Ответить
5 час.
Ингерман Ланская
...а что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?
Ответить
4 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вообще-то самое правильное было бы урезать этому ублюдку стендаперу язык. До минимума. Чтобы этот недоделанный урод только мычать мог до гробовой доски.
Ответить
4 час.
наверх