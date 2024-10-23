Как будто каждый в своем смартфоне

Эта старая фотография – очень такой наглядный намек на то, что случится дальше. Вы же узнаете, кто на ней в главной роли? Конечно, это военный министр Российской республики Александр Федорович Керенский, а совсем скоро – ее глава на небольшой период.
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