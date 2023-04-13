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Хабаровчанина будут судить за умышленный наезд на полицейского

Хабаровчанина будут судить за умышленный наезд на полицейского

Житель Хабаровска предстанет перед судом по обвинению в нападении на полицейского. Уголовное дело, завершенное северным межрайонным следственным отделом по городу Хабаровску СК РФ, включает обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей, согласно части 2 статьи 318 Уголовного Кодекса РФ.

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