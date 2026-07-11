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Аргументы недели

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С начала года в водоемах Санкт-Петербурга утонули 11 человек

С начала года в водоемах Санкт-Петербурга утонули 11 человек

С начала текущего года в Санкт-Петербурге утонули 11 человек, включая двух детей. По данным пресс-службы городского управления МЧС России по Петербургу, с начала лета на акватории города произошло 12 происшествий на воде.

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