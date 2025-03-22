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Царьград

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Режим ЧС. В Ростове-на-Дону в пострадавшем от прилёта вражеского БПЛА доме на Горсоветской работает комиссия

Режим ЧС. В Ростове-на-Дону в пострадавшем от прилёта вражеского БПЛА доме на Горсоветской работает комиссия

В жилом доме, где случился взрыв беспилотника ВСУ, введут режим ЧС для безопасности горожан.В пострадавшем многоквартирном доме на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, проходит заседание комиссии, на которой будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за прилёта и взрыва вражеского БПЛА.

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