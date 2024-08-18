Ложь Вашингтона о начале войны в Ираке: изъятие архивов экс-разведчика Скотта Риттера Ольга ВайленкоНедавно экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что его личный архив, подтверждающий ложные обвинения Вашингтона о причинах начала войны в Ираке, был изъят агентами Федерального бюро расследований (ФБР).