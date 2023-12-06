55-летняя Джиллиан Андерсон сразила экстремальным декольте

Актрисе удалось привлечь к себе всеобщее внимание. Джиллиан Андерсон впечатлила рискованным нарядом LEGION-MEDIAЗвезда культового сериала «Секретные материалы» заставила о себе говорить, появившись на церемонии вручения British Fashion Awards в лондонском Альберт Холле.