Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР и поблагодарил Зеленского. «Хотели убить»

Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР и поблагодарил Зеленского. «Хотели убить»

Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации покушения на него в МонакоПоследствия взрыва в жилом доме в Монако, 30 июня 2026 годаAlexandre Dimou/Reuters Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, впервые публично прокомментировал произошедшее.

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