Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР и поблагодарил Зеленского. «Хотели убить»

Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации покушения на него в МонакоПоследствия взрыва в жилом доме в Монако, 30 июня 2026 годаAlexandre Dimou/Reuters Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, впервые публично прокомментировал произошедшее.