С начала года на ремонт дорог в Иванове ушло 72 тонны асфальта: залатали 33 улицы

Использовалась литая асфальтобетонная смесь, нагретая до двухсот градусов.С начала года в Иванове отремонтировали 33 улицы, на что было израсходовано 72 тонны нагретой до 200 градусов асфальтобетонной смеси, сообщает тг-канал Моё Иваново.