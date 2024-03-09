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С начала года на ремонт дорог в Иванове ушло 72 тонны асфальта: залатали 33 улицы

С начала года на ремонт дорог в Иванове ушло 72 тонны асфальта: залатали 33 улицы

Использовалась литая асфальтобетонная смесь, нагретая до двухсот градусов.С начала года в Иванове отремонтировали 33 улицы, на что было израсходовано 72 тонны нагретой до 200 градусов асфальтобетонной смеси, сообщает тг-канал Моё Иваново.

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