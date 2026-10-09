НАТО усилило давление на Калининград, однако жёсткий сигнал России изменил ситуацию. В Китае рассказали, почему Европа заговорила о сдержанности.
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