В День прорыва блокады Ленинграда в кинотеатре «Аврора» пройдет премьера анимационного фильма «Самый ценный груз»

Его снял режиссер Мишель Хазанавичус Сегодня, 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда в кинотеатре «Аврора» состоится премьера анимационного фильма «Самый ценный груз» режиссера Мишеля Хазанавичуса, музыку для которого написал композитор Александр Деспела.