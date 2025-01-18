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Петербургский дневник

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В День прорыва блокады Ленинграда в кинотеатре «Аврора» пройдет премьера анимационного фильма «Самый ценный груз»

В День прорыва блокады Ленинграда в кинотеатре «Аврора» пройдет премьера анимационного фильма «Самый ценный груз»

Его снял режиссер Мишель Хазанавичус Сегодня, 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда в кинотеатре «Аврора» состоится премьера анимационного фильма «Самый ценный груз» режиссера Мишеля Хазанавичуса, музыку для которого написал композитор Александр Деспела.

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