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  • Олег Тимофеев
    Да не надо их стращать. Не надо. Не умеете это делать не делайте. Учите их арифметике.Украинские порты ...
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Спецслужбы Украины под контролем: кто их натаскивает уничтожать противников киевского режима

Спецслужбы Украины под контролем: кто их натаскивает уничтожать противников киевского режима

Спецслужбы Украины под контролем: кто их натаскивает уничтожать противников киевского режима Ольга ВайленкоВ последнее время стало известно, что спецслужбы Украины находятся под тщательным кураторством Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и британской внешней разведки MI-6.

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