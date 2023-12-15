Спецслужбы Украины под контролем: кто их натаскивает уничтожать противников киевского режима Ольга ВайленкоВ последнее время стало известно, что спецслужбы Украины находятся под тщательным кураторством Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и британской внешней разведки MI-6.