"Росатом" будет внедрять технологию замкнутого цикла в энергетике

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что технология замкнутого цикла, применяемая в производстве электробатарей, будет внедрена в индустрию накопления энергии, развиваясь за пределами атомной сферы.
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