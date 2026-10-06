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Царьград

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"Росатом" будет внедрять технологию замкнутого цикла в энергетике

"Росатом" будет внедрять технологию замкнутого цикла в энергетике

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что технология замкнутого цикла, применяемая в производстве электробатарей, будет внедрена в индустрию накопления энергии, развиваясь за пределами атомной сферы.

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