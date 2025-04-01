Реставрация мебели: дорогая прихоть или выгодное вложение? «Восстановление старой мебели сегодня сопоставимо по стоимости с покупкой новой» По… Советский шик или современный минимализм: секреты обустройства малогабариток от дизайнера Анны Бракк .