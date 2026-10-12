Российские военные атаковали железнодорожную инфраструктуру противника. Беспилотники Герань за сутки уничтожили четыре локомотива ВСУ, перевозивших боекомплект и личный состав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Предчувствие непр...
- Минск сбежал от в...
- Минск сбежал от в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым