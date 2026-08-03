Россия начала применять на фронте более дальнобойные КАБы, — военный эксперт

Россия начала применять на фронте более дальнобойные КАБы, заявил военный эксперт Клеман Молен. По его словам, недавние авиаудары по Павлограду, расположенному более чем в 80 км от линии фронта, вероятно, были нанесены с помощью нового модуля УМПБ-5Р.