Россия начала применять на фронте более дальнобойные КАБы, — военный эксперт

Россия начала применять на фронте более дальнобойные КАБы, заявил военный эксперт Клеман Молен. По его словам, недавние авиаудары по Павлограду, расположенному более чем в 80 км от линии фронта, вероятно, были нанесены с помощью нового модуля УМПБ-5Р.
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