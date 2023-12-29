Бизнес-омбудсмен Чувашии участвовал в подведении итогов конкурса «Молодой предприниматель Чувашии-2023»

27 декабря 2023 года были подведены итоги конкурса «Молодой предприниматель Чувашии-2023». В мероприятии принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков.
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