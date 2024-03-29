Когда и из-за чего может случиться выкидыш

Что такое выкидыш Выкидыш — это самопроизвольное прерывание беременности на сроке до 22 недель. Есть два варианта: прекращение беременности из‑за изгнания плодного яйца и неразвивающаяся беременность, когда нет клинических симптомов прерывания, но по УЗИ определяется нежизнеспособность эмбриона.