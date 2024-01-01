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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Внешность главной героини Stellar Blade основана на корейской модели Син Джэ-юнь К...

Внешность главной героини Stellar Blade основана на корейской модели Син Джэ-юнь К...

Внешность главной героини Stellar Blade основана на корейской модели Син Джэ-юньКорейские разработчики Shift Up опубликовали видео с цифровым сканированием корейской модели Син Джэ-юнь, которая стала прототипом для Евы, главной героини грядущей приключенческой игры Stellar Blade.

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