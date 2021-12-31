На Кирибати уже 2022 год!!!.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Воевать так воевать. Путин ответил «оружием Судного дня» на угрозы и санкции. Сбывается «самый худший сценарий»
- ВС РФ окружают Красный Лиман: 600 украинских танков в огне, а ВСУ заминировали свои же позиции
- «Ставки высоки как никогда»: Такер Карлсон шокировал Запад новыми заявлениями о России и Украине
Свежие комментарии