🇷🇺💥🇺🇦Бои за Часов Яр: десант уничтожает технику врага Бойцы 217 полка 98 ивановской дивизии ВДВ охотятся на транспорт ВСУ в Часов Яре.
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🇷🇺💥🇺🇦Бои за Часов Яр: десант уничтожает технику врага Бойцы 217 полка 98 ивановской дивизии ВДВ охотятся на транспорт ВСУ в Часов Яре.
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