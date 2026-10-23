Изменения коснутся поездов «Курск-Орел», «Курск-Поныри» и «Орел-Курск». Некоторые составы отправятся и прибудут раньше или позже привычного времени на 6-20 минут.
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