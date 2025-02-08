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Царьград

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Чиновники объяснили, почему ростовчане не слышали сирен во время беспилотной атаки. Ответ удивит

Чиновники объяснили, почему ростовчане не слышали сирен во время беспилотной атаки. Ответ удивит

Чиновники дали удивительный ответ, почему в Ростове не сработали сирены во время беспилотной атаки 8 февраля.

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