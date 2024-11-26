Кабмин предложил разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО

В России хотят на уровне закона разрешить ремонт б\у запчастями по ОСАГО без согласия клиента. Письмо с таким предложением Российский союз страховщиков (РСА) направил председателю правительства Михаилу Мишустину и депутатам.
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