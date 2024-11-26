ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Поставьте Северной Корее ядерное оружие,просто ПЕРЕДАЙТЕ ЕГО ИМ!Украина и Южная К...
  • Eduard
    Южная Корея попала в банду уголовников.Все её союзники банальные уголовники!Украина и Южная К...
  • Сергей Иванов
    Бедная собака. А дурака рыбака не жалко.В Башкирии собака...

Кабмин предложил разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО

Кабмин предложил разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО

В России хотят на уровне закона разрешить ремонт б\у запчастями по ОСАГО без согласия клиента. Письмо с таким предложением Российский союз страховщиков (РСА) направил председателю правительства Михаилу Мишустину и депутатам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх